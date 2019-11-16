شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق منفذ "الشلامجة" الحدودى مع إيران بسبب التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن منفذ الشلامجة الحدودى مع إيران لم يغلق من قبل المتظاهرين، بل السلطات الإيرانية هى من أغلقته بسبب التظاهرات فى البلاد".
وتشهد عدد من المدن الإيرانية، منذ يوم أمس الجمعة، تظاهرات احتجاجية بسبب إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة فى أسعار الوقود، وحاول المتظاهرون مهاجمة وإضرام النيران فى مستودعات النفط، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
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