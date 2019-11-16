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"حقوق الإنسان بالعراق": تفجير ساحة التحرير ينعكس سلبا على سلمية المظاهرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، التفجير الذى استهدف المتظاهرين السلميين فى ساحة التحرير، وأسفر عن مقتل وإصابة 24 شخصا، مشددة على أنه يعد تهديدا خطيرا لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية المظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة. 

 

وطالبت المفوضية، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم فى ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.

 

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