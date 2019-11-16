"حقوق الإنسان بالعراق": تفجير ساحة التحرير ينعكس سلبا على سلمية المظاهرات

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وطالبت المفوضية، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم فى ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.
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