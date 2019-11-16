تركيا.. حبس 4 من أقارب "البغدادي" بتهمة الانتماء لـ"داعش"

قرشهير / عبد الله يلدز / الخليج 365

قررت محكمة صلح الجزاء التركية في ولاية "قرشهير" (وسط)، حبس 4 من أقارب زعيم "داعش" الإرهابي السابق "أبو بكر البغدادي" على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء إلى التنظيم.

وذكرت النيابة العامة بالولاية في بيان، السبت، أنه جرى توقيف 25 شخصا من أقارب "البغدادي" ضمن عملية أمنية ضد "داعش" شملت 4 ولايات مركزها قرشهير.

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وأشار إلى توقيف 11 مشتبها في "قرشهير"، و5 في "صامسون" و3 في "أوردو" (شمال)، و6 بـ "شانلي أورفة" (جنوب شرق)، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن "داعش".

وأوضح البيان، أن مديرية أمن "قرشهير" استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبهين الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز الترحيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.