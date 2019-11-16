استكمال الدورية التركية الروسية السابعة شرق الفرات

أنقرة / محمد أردوغان / الخليج 365

استكملت القوات التركية والروسية، السبت، تسيير الدورية البرية المشتركة السابعة في شرق الفرات شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قوات البلدين استكملت الدورية السابعة بين مدينتي القامشلي والمالكية التابعتين للحسكة، شمال شرقي البلاد، وفق ما هو مخطط.

وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وطائرات بدون طيار.

وسُيّرت الدورية على عمق 10 كيلو متر من الحدود السورية التركية وبمسافة 62 كيلو متر، بدعم جوي من قبل مروحيات.

Advertisements

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.