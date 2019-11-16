ترمب يعفو عن ثلاثة عسكريين سابقين متهمين بجرائم حرب

الخليج - أ ف ب

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عفوا عن جنديين أميركيين سابقين أحدهما متهم بقتل مدنيين والآخر بقتل أحد عناصر حركة طالبان بسلاح أبيض، على الرغم من انتقادات مسؤولين عسكريين أميركيين سابقين.

وقرر الرئيس الأميركي العفو عن اللفتنانت كلينت لورانس الذي حكم عليه بالسجن 19 عاما لأنه أمر بإطلاق النار على ثلاثة مدنيين أفغان قتل إثنان منهم. وقد أمضى هذا الضابط ست سنوات من عقوبته حتى الآن.

وبررت الرئاسة الأميركية القرار في بيان الجمعة. وقالت إن “العديد من الأميركيين طالبوا بإجراء عفو عن لورانس بما في ذلك 124 ألف شخص وقعوا عريضة موجهة إلى البيت الأبيض”.

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وأصدر ترمب عفوا أيضا عن عضو سابق في القوة الخاصة الأميركية “القبعات الخضر”، متهم بقتل أحد عناصر طالبان في 2010 مع سبق الإصرار، للاشتباه بأنه كان يصنع قنابل.

وأخيرا، ألغى الرئيس الأميركي قرار تجريد ادوارد غالاغر من رتبته. وغالاغر كان جنديا في القوات الخاصة لسلاح البحرية “نيفي سيلز” ومتهم بطعن شاب اعتقل لانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حتى الموت وإعدام مدنيين آخرين.

وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو لكنه أدين لأنه التقط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب.