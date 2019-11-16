بيلاروسيا بوابة #ألمانيا للتأهل لــ #يورو_2020

الخليج - د ب أ

يلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا، اليوم السبت، بملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية “يورو 2020”.

يتقاسم “المانشافت” صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة مع هولندا، فيما يتفوق بفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث، في حين ودع منتخبي بيلاروسيا وأستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كلاً منهما عند 4 نقاط، ونقطة واحدة على الترتيب.

وتفتقد ألمانيا في مباراة اليوم لجهود ماركو رويس بسبب إصابة في الكاحل، بجانب غياب مدافع بايرن ميونخ نيكلاس زوله، ولاعب تشيلسي الانجليزي أنطونيو رودغر، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ثيلو كيهرر.

ويحتاج منتخب ألمانيا لحصد 4 نقاط من مباراتي بيلاروسيا وإيرلندا الشمالية لبلوغ “يورو 2020″، وقد يحسم “المانشافت” تؤهله للبطولة القارية اليوم حال تعادله مع بيلاروسيا، وفوز هولندا على إيرلندا.