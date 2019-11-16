الخليج - حسن القبيسي تتواصل اليوم منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020 حيث تطمع هولندا وألمانيا لضمان التأهل عندما يلاقيان إيرلندا الشمالية وروسيا البيضاء ، وفيما يلي أبرز مباريات السبت الـ 16 من نوفمبر : تصفيات يورو 2020 17:00 قبرص × إسكتلندا 20:00 أذربيجان × ويلز 20:00 سان مارينو × كازاخستان 20:00 روسيا × بلجيكا 20:00 سلوفينيا × لاتفيا 22:00 كرواتيا × سلوفاكيا 22:00 إيرلندا الشمالية × هولندا 22:00 ألمانيا × روسيا البيضاء 22:00 النمسا × مقدونيا الشمالية 22:00 الكيان الصهيوني × بولندا تصفيات كأس أفريقيا 2021 16:00 مدغشقر × إثيوبيا 22:00 كوت ديفوار × النيجر انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم مباريات #السبت “16 نوفمبر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.