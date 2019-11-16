هولندا تبحث عن التأهل عبر إيرلندا

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الخليج - د ب أ
تسعى هولندا لحسم تأهلها إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، عندما يحل ضيفاً على إيرلندا الشمالية، على ملعب “ويندسور بارك” ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وتتصدر هولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في سباق التصفيات المؤهلة لبطولة “يورو 2020” برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ألمانيا، وبفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث.
فى حين ودع منتخبا بيلاروسيا وأستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كل منهما عند 4 نقاط ونقطة واحدة على الترتيب.
ويحتاج منتخب هولندا لنقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل الانضمام لقائمة المنتخبات المتأهلة إلى “يورو 2020”.
ويعود الظهور الأخير لمنتخب هولندا في البطولات الكبرى إلى عام 2014، عندما شارك في بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفشلت هولندا في التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” التي أقيمت في فرنسا، وكأس العالم 2018، التي أقيمت فى روسيا.
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