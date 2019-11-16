بالفيديو .. السيول تجرف سيارة شاب متهور حاول عبور الوادي

صحيفة الخليج الالكترونية

رصد مقطع فيديو متداول لشاب متهور حاول عبور أحد الأودية بمركبته الـ”شاص”، في وضح النهار.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يخرج من سيارته محاولاً إنقاذ نفسه من الغرق، بعد أن جرف السيل المركبة وتعطلت بشكل مفاجئ.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذّرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في الأودية ومصارف السيول.