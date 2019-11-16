وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر عدد (73) وظيفة إدارية (رجال ، نساء ) بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وأوضحت أن التقديم مستمر على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية 1441/03/20هـ إلى 1441/03/24هـ للرجال والنساء وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .

وأفادت بأن آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات)، كالآتي:

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

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2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3. يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

4. على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .