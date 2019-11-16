“المرور”: يسمح باقتناء المركبات التراثية بهذا الشرط

صحيفة الخليج الالكترونية جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أن استخدام المركبات التراثية على الطرق العامة هو مخالفة مرورية. وجاء توضيح المرور في رده على استفسار بـ”تويتر”، بشأن مدى إمكانية استخدام هذا النوع من السيارات في الطرق العامة. وقال المرور إن المركبات التراثية يسمح باقتنائها وفق الشروط ومن ضمنها عدم استخدامها على الطرق العامة انشر الخبر :

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