باحثون.. كيف يمكن ان تنام بشكل أفضل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون أنَّ القيلولة بعد الظهر تكون أفضل في حال وجودنا بالقرب من الطبيعة، سواء على الشاطئ، أو في بحيرة، حديقة، أو أي منظر جميل. تأتي هذه النصائح البسيطة من حملة NHS لتحسين النوم في البلاد.



وفي هذا السياق، تقول وزارة الصحة العامة في بريطانيا أنَّ هناك أدلة متزايدة على أن قلة النوم تؤجج مشاكل صحية بما في ذلك السمنة وأمراض القلب ومرض السكري. وينعكس أثره على الصحة_النفسية ما يزيد من فرص الطلاق. وللتوصل إلى النتيجة التي تفيد بأنَّ الهواء الطلق يساعد الناس على النوم بشكل أفضل، حلل الباحثون بيانات عن أكثر من 250 ألف أميركي. وتضمنت المعلومات أنماط نومهم ووسائل الراحة الطبيعية بالقرب من منازلهم.

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الدراسة التي نشرت في دورية Preventive Medicine ونقلها موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أفادت أنَّ " أولئك الذين يعانون مشاكل في النوم، يعيشون في أكثر المناطق المكتظة بمبانٍ سكنية". وقالت البروفيسورة ديانا غريغسبي توسان، الباحثة في جامعة إلينوي: "من خلال العينة التي تمَّت دراستها، تبيَّن أنَّ الأشخاص الذين عانوا عدم كفاية في النوم من 21 إلى 29 يوماً كانوا أولئك البعيدين من المساحات الخضراء".

وكانت النسبة لدى الرجال أقل من النساء، ربما بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ إنَّ المرأة تخاف اختيار النوم في الهواء الطلق. وأظهرت الدراسة أيضاً أن المتقاعدين القريبين من الطبيعة يحصلون على قسطٍ كافٍ من النوم.

وأضافت توسان: "من الصعب أن نبالغ في تقدير أهمية نوم ذي جودة عالية. فإذا كان هناك من طريقة للأشخاص الذين تخطى عمرهم الـ65 عاماً لإمضاء بعض الوقت في الطبيعة ستتحسَّن نوعية نومهم ونوعية حياتهم إذا فعلوا ذلك. من هنا، نتائجنا توفر حافزاً لدور العجزة لتصميم مبانٍ ذات إضاءة جيدة وواقعة بالقرب من المتنزهات الطبيعية، وتوفِّر مناطق آمنة في الهواء الطلق".