تعرف على أسباب الأظافر البيضاء!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 البعض يقرؤون مستقبلك في كفك، ولكن الأطباء يقرؤون صحتك في ظفرك لذلك عليك أن تعلم أن تغير لون أظافرك من الوردي وهو الطبيعي إلى ألوان أخرى أو ظهور بقع دليل على إصابتك ببعض الأمراض.

أسباب الأظافر البيضاء: فشل كلوي فشل كبدي اسباب وراثية سوء إمتصاص البروتين أثار جانبية لنوع من antibiotic أسباب أظافر تيري (لون أبيض وخط داكن في أعلى الظفر) تشمع كبد مرض السكري فشل في عضلة القلب فرط نشاط الغدة الدرقية أسباب خطوط العرض البيضاء على الأظافر العلاج الكيمايئي إصابة الظفر Advertisements الإستعمال المفرط لطلاء الأظافر الصدمات النفسية البقع البيضاء: بسبب قضم الأظافر وتختفي هذه البقع بعد 8 اسابع تلقائياً. أسباب الأظافر الخضراء: التعرض لمشتقات مادة الكلورفيل إلتهاب من باكتيريا الـpseudomonas من أسباب الخطوط البنية أو السوداء: سرطان الخلايا الصبغية تأثير صدمة علاج كيميائي ورم دموي تحت الظفر من أسباب الأظافر الصفراء مرض بالجهاز التنفسي الصدفية مرض السكري الإفراط في إستعمال طلاء الأظافر

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