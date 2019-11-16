تعرف على أبرز المزايا للوبيا!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تتمتع اللوبيا بمزايا غذائية قيمة، ومن إختار اللوبيا وجبة أساسية في حميته الغذائية فأنه أحسن الاختيار، وهذه أبرز المزايا للوبيا:

- تحافظ على مستوى الكوليسترول القياسي - مصدر جيد للالياف الغذائية - مضادة للأكسدة - قليلة السعرات الحرارية - تمنح شعورا بالشبع - تحمي شرايين القلب - تمدّ الجسم بالطاقة - منشطة للرغبة الجنسية Advertisements - توقف نمو الخلايا السرطانية - تنظم مستوى السكر في الدم - تنشط الأوعية الدموية - تقي من السكتة الدماغية - تخفض ضغط الدم المرتفع - تعالج مشكلات المعدة - تقوي العظام - مدرة للبول - تعالج أمراض الكلى - تطرد الغازات - مفيدة للجلد والشعر

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