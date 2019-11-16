شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ولادة ثلاثة نمور فارسية نادرة في حديقة حيوانات لشبونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عن ولادة ثلاثة صغار نمر فارسي نادرة في حديقة حيوانات لشبونة كجزء من برنامج أوروبي لتكاثر الأنواع المهددة بالانقراض.
وولد الصغار الثلاثة في العاصمة البرتغالية في مايو لكن لم يعلن عن هذا الأمر من قبل.
وقال مدير البرنامج خوسيه دياس فيريرا "شهدت كل حدائق الحيوانات المشاركة في هذا البرنامج بشكل سنوي حالات ولادة لهذه الأنواع لكنها الحالة الأولى التي تحصل في لشبونة منذ سبع سنوات".
وحتى منتصف القرن العشرين، كان النمر الفارسي منتشراً على نطاق واسع في المناطق الجبلية عبر القوقاز، لكن أعداده انخفضت بشكل كبير حتى أنه اختفى تماماً في بعض المناطق، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى النشاطات البشرية.
وأطلق برنامج لإعادة تكاثر هذه السنوريات إلى القوقاز في العام 2016.
وستبقى هذه الصغار مع والدتها حتى تبلغ ما بين 18 و24 شهراً ليتم إرسالها لاحقاً إلى حدائق حيوانات أخرى لتكون جزءاً من البرنامج الأوروبي.
وأفاد فيريرا بأن هناك حوالي ألف نمر فارسي تعيش حالياً في البرية، 400 منها في إيران والبقية موزعة بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.
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