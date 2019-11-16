شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تستعر على طول الساحل الشرقي لأستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا السبت فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.
وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص وتدمير قرابة 300 منزل الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية نيو ساوث ويلز إن 59 من حرائق الغابات والحشائش تشتعل في الولاية حتى صباح اليوم السبت ولم يتم احتواء 13 منها بعد.
ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أي مؤشرات على هطول المطر.
وفي ولاية كوينزلاند، اشتعلت ستة حرائق صباح السبت ودمرت النيران 16 منزلاً الأسبوع الماضي.
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