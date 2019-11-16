مبادرة دولية لمواجهة جشع شركات الأدوية التي تنتج الأنسولين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن مبادرة جديدة لإنتاج الأنسولين بأسعار في متناول مرضى الداء الذي أدى غلاء سعره إلى وفاة المرضى نتيجة تقنين كميات الدواء.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى وفاة ربع المرضى في الولايات المتحدة نتيجة تقنين استخدام الأنسولين بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف، ولا يقتصر ذلك على العائلات الفقيرة وإنما يطال أيضاً الأسر المتوسطة وحتى التي لديها تأمين صحي.

وهناك 30 مليون مريض بداء السكري في الولايات المتحدة لا يستطيع حوالي ثمانية ملايين منهم تحمل تكلفة الدواء التي تزيد على ألف دولار شهرياً.

واكتشف الأنسولين عام 1920، ولا يتكلف إنتاج العبوة منه الآن أكثر من 4 دولارات لكنها تباع بنحو 300 دولار.

ولم تفلح كل محاولات الضغط على الشركات لخفض سعر الدواء الضروري لمرضى السكري.

لذا تلجأ منظمة الصحة إلى ما يسمى إنتاج «أدوية التأهيل المسبق» ما يعني إنتاج أنواع من الأنسولين رخيصة الثمن كما حدث مع أدوية علاج السل والملاريا وغيرها من قبل.

وما أن يصنف الدواء «مسبق التأهيل» يمكن للهيئات الصحية الدولية شراء كميات كبيرة منه بأسعار رخيصة.