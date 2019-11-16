شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في دولة الإمارات.وقال سموه «سنحتفي هذا العام ضمن أوائل الإمارات بالتسامح.. بالقيم النبيلة لمجتمعنا.. بالرموز والقدوات.. والتعايش الإيجابي في وطننا».وأضاف سموه «سنكرم شخصيات ومبادرات وطنية وعالمية.. التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة وسنظل وطن التسامح والنموذج والقدوة في الانفتاح الواعي.. ونواصل رحلة الحياة بتفاؤل وأمل».وتم تخصيص حفل أوائل الإمارات لعام 2019 لتكريم شخصيات ومبادرات إماراتية رائدة في التسامح، ودورها في إبراز تسامح شعب الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، وبما يتماشى مع عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».وقد تم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة uaepioneers.gov.ae حتى تاريخ 22 نوفمبر الجاري ويمكن لكافة الجمهور ترشيح الشخصيات الوطنية والمبادرات الداعمة لقيم المجتمع والأكثر تعزيزاً للتسامح والتلاحم في مجتمع الإمارات، ولكل قصص النجاح التي أبرزت صورة دولة الإمارات كعاصمة للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.يأتي التكريم في إطار الدورة السادسة من مبادرة «أوائل الإمارات»، والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 48 وذكرى تأسيس الاتحاد، ويعتبر التكريم أرفع جائزة وطنية يكرم بها أبناء الوطن المنجزون والأوائل في مختلف المجالات، وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، وتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر عام 2014 مبادرة «أوائل الإمارات» من خلال تغريدات نُشرت على حساب سموه على مواقع التواصل الاجتماعي لاقتراح وترشيح الأوائل في الإمارات ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً.وقال سموه في كلمه سابقة: «إن مسيرة التنمية في دولة الإمارات تحمل في تاريخها أبناء بررة لم يرضوا عن المركز الأول بديلاً، ومن هنا أردنا أن يخلدهم التاريخ وتعرف الأجيال القادمة أن لكل مجتهد في خدمة الوطن والمواطن نصيباً وتكريماً يليق بما قدم».وأوضح سموه: «ونحن لا نريد أن يكون تكريمنا لهؤلاء الأوائل حفلاً أو كتاباً سنوياً فحسب، بل نريد أن يتخذهم شباب الوطن كنماذج إيجابية، وقدوات وطنية تحتذى بهم الأجيال المستقبلية».

ذاكرة الإمارات

تهدف المبادرة إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتبرز أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا لترسيخ الاتحاد ورفع علم الدولة في المحافل كافة، ويتم تكريمهم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام، إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم «موسوعة أوائل الإمارات». ويمكن للجمهور ترشيح الشخصيات الإماراتية والمبادرات الداعمة لقيم المجتمع والأكثر تعزيزاً للتسامح والتلاحم في الإمارات، ولكل قصص النجاح التي أبرزت صورة دولة الإمارات كعاصمة للتسامح.



عام التسامح



وتحتفي الدورة السادسة من مبادرة أوائل الإمارات 2019 وبالتزامن مع عام التسامح، بتكريم شخصيات ومبادرات إماراتية رائدة، كان لها دور بارز في تعزيز وتعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، وأصبحوا قدوة تخلد أسماءهم في ذاكرة الإمارات، كما يأتي التكريم الذ ي سيقام ضمن حفل في أبوظبي بأجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الإماراتي ال48 وذكرى تأسيس الاتحاد.

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أرفع جائزة وطنية



ويعد التكريم أرفع جائزة وطنية يُكرم بها أبناء الإمارات المنجزون والأوائل في مختلف المجالات، وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.



التكريم في 5 دورات

على مدار 5 دورات لمبادرة أوائل الإمارات تم تكريم 209 شخصيات رائدة وإنجاز إماراتي وفرق العمل القائمة عليها، بواقع 43 شخصية إماراتية في عام 2014 ممن كان لهم السبق في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والعسكرية والرياضية وغيرها في دولة الإمارات.

وجاء على رأس القائمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وفي عام 2015 كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 44 شخصية وفرق عمل، وفي عام 2016 في عام القراءة كرم سموه 45 شخصية إماراتية وجهة رائدة ومتميزة في محور القراءة ضمن الدورة الثالثة من مبادرة أوائل الإمارات، وفي عام 2017 عام الخير وجه سموه بتكريم 46 شخصية رائدة ومتميزة في المجال الخيري والإنساني، ضمن الدورة الرابعة للمبادرة، وفي عام زايد 2018 كرم سموه «31» إنجازاً إماراتياً وفرق العمل القائمة عليها.