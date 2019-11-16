شكرا لقرائتكم خبر عن آني جامب كانون بطلة استثنائية في علم الفلك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

آني جامب كانون هي عالمة فلك أمريكية ولدت في 11 ديسمبر/كانون الأول في عام 1863 في دوفر، ديلاوير، الولايات المتحدة، وتوفيت في كامبريدج، ماساتشوستس عام 1941، درست في ويلسلي وكلية رادكليف، تأثرت بعالمة الفلك الأمريكية سارة فرانسيس وايتنغ.. حصلت على جوائز عدة بينها (ميدالية هنري دريبر في 1931).

طورت آني جامب نظاماً لتصنيف النجوم مع ادوارد بيكرنغ، ويعزى لهما إنشاء مخطط تصنيف هارفارد، الذي كان أول محاولة جدية لتنظيم وتصنيف النجوم حسب درجات الحرارة وتبدلات الطيف، عاشت آني جامب صماء طوال حياتها المهنية.

كانت الأكبر بين ثلاث شقيقات، لأب اسمه ويلسون كانون، وهو باني سفن في ولاية دولاوير، وكان عضواً في مجلس الشيوخ، أما والدتها فاسمها ماري جامب، وهي الزوجة الثانية لويلسون، ولها دور كبير في تعزيز موهبة آني في اكتشاف وتعلم الأبراج، كما تابعت دراسة ابنتها في الرياضيات والكيمياء والبيولوجيا في كلية ويلسلي. كانت الأم وابنتها تسترشدان بكتاب قديم في علم الفلك، حصلت على تعليم في مدرسة ثانوية، وفي طفولتها كانت تتسلل إلى علية البيت؛ لتراقب النجوم، في سن المراهقة احتفظت آني بخريطة عمل لسماء الليل، في كلية الدراسات العليا انطلقت آني لدراسة علم الفلك. كما كانت الوالدة تدير شؤون ابنتها وتنظم أبحاثها، مما شجعها على مواصلة البحث في علوم الفلك، عانت آني جامب كانون فقدان حاسة السمع في طفولتها المبكرة؛ بسبب إصابتها بمرض الحمى القرمزية.

في بداية حياتها الدراسية، التحقت آني جامب كانون بأكاديمية ويلمنجتون للمؤتمرات (المعروفة اليوم باسم كلية ويليسلي)؛ وذلك في عام 1880 وكانت طالبة واعدة، أبرزت موهبة عالية في علم الرياضيات. وكلية ويليسلي واحدة من المدارس الأكاديمية العليا للنساء في الولايات المتحدة، تابعت جامب كانون فيها إضافة إلى الرياضيات، مساقات في الفيزياء وعلم الفلك.

درست كانون تحت إشراف سارة فرانسيس وايتينغ، وهي من أبرز النساء العالمات في الولايات المتحدة حينذاك. تخرجت في كلية ويلسلي بشهادة في الفيزياء عام 1884، وعادت إلى ديلاوير فأمضت فيها نحو عشر سنوات طورت خلالها مهاراتها في فن التصوير الفوتوغرافي، وفي عام 1892 سافرت عبر أوروبا؛ لالتقاط الصور وبعد عودتها نشرت مجموعة منها التقطتها في إسبانيا في كتيب بعنوان «على خطى كولومبوس»، ونشر الكتاب بواسطة شركة «بلير» وتم توزيعه كهدية تذكارية في المعرض الكولومبي العالمي بشيكاغو عام 1893.

مرصد هارفارد

بعد ذلك بفترة وجيزة، أصيبت كانون بالحمى القرمزية التي جعلتها صماء بشكل كامل، وهو الذي فاقم من إمكانية اختلاطها مع المحيط الاجتماعي، ونتيجة لذلك، أشغلت نفسها تماماً بالبحث العلمي، في عام 1894، توفيت والدتها وأصبحت حياتها في منزلها أكثر صعوبة. كتبت إلى أستاذتها السابقة في ويليسلي سارة فرانسيس وايتينج، تسألها عن توفر فرصة عمل، وبالفعل قامت وايتينغ بتعيينها مدرسة للفيزياء للطلاب المبتدئين في الكلية، ومكنتها هذه الفرصة من إكمال دراستها العليا في الفيزياء وعلم الفلك، وقد ألهمتها وايتينغ للتعرف إلى التحليل الطيفي.

كانت رغبة آني جامب كانون بالحصول على جهاز تلسكوب أفضل، قد شجعها على الالتحاق بكلية رادكليف «كطالب خاص»، وواصلت دراساتها في علم الفلك. تم إنشاء رادكليف بالقرب من كلية هارفارد، وهو الذي مكن أساتذة جامعة هارفارد من تكرار محاضراتها لشابات رادكليف. هذه الفرصة السانحة مكنت آني جامب كانون من الوصول إلى مرصد كلية هارفارد.

كتالوج دريبر

في عام 1896، أصبحت عضواً بقسم كمبيوتر هارفارد هي ومجموعة من النساء، اللواتي وظفن من قبل مدير المرصد «إدوارد بيكرينغ»؛ لإكمال كتالوج هنري دريبر، الذي كان يهدف إلى رسم الخرائط، وتحديد كل نجم في السماء بحجم فوتوغرافي قدره 9.

أشارت آني جامب في مذكراتها إلى سطوع النجوم باسم مستخدمة رمزاً يشير إلى الشدة أو الكثافة، وقد ورد عن بيكرنغ قوله: «كانت آني قادرة على تصنيف النجوم بسرعة، وهي الشخص الوحيد في العالم، بين الرجال والنساء التي كان بوسعها القيام بهذا العمل وبهذه السرعة».

أنشأت ماري آنا دريبر، أرملة الطبيب الأثري وعالم الفلك الهاوي هنري دريبر، صندوقاً لدعم العمل. قام الرجال في المختبر بتجهيز التلسكوبات، والتقاط الصور أثناء فحص النساء للبيانات، وإجراء حسابات فلكية، وفهرسة تلك الصور بشكل يومي، وقد أراد بيكرينغ من هذا الكتالوج أن يؤسس لمشروع طويل الأجل؛ للحصول على أطياف بصرية لأكبر عدد ممكن من النجوم، وللفهرسة، وتصنيف النجوم حسب أطيافها.

بدأت قصتها بشكل جدي في الثالثة والثلاثين من عمرها؛ عندما أصبحت تعمل على كمبيوتر جامعة هارفارد على رأس فريق من النساء المتميزات في مجال علم الفلك.

كان الفريق تحت إشراف إدوارد بيكرينغ رئيس مرصد هارفارد في مطلع 1900 الذي سئم من عدم كفاءة طالب قسم الدراسات العليا، ووظف خادمته؛ ليثبت أنه يمكنها أن تفعل ما هو أفضل من أي رجل، من هنا، قام بترؤس فريق النساء، في عام 1896، قربها «إدوارد بيكرينغ» كمساعد له في المرصد. في عام 1907، أنهت كانون دراستها وحصلت على درجة الماجستير من كلية ويلسلي.

في ذلك الوقت، تمت الإشارة إلى الفريق باسم «حريم بيكرنغ» رغم ما ينطوي عليه الاسم من إهانة بمجتمع النساء.

تصنيف النجوم

سرعان ما برز اسم آني جامب كعالمة فلكية هائلة؛ حيث كلفت بتصنيف النجوم على أساس كتالوج ضخم من الأطياف الفلكية، أدركت آني بسرعة أن نظام التصنيف (A, B, C) الذي يستخدم في السابق كان غير مناسب على الإطلاق؛ لذلك قامت بهذا التصنيف الباهر (O, B, A, F, G, K, M, R, N, S).

بحلول عام 1910، أصبح نظام آني هو المعيار الفعلي، وقد أجريت عليه بعض التعديلات الطفيفة، وهو لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

سرعان ما أصبحت آني جامب ظاهرة استثنائية في علم الفلك، وقد استطاعت رصد وتصنيف ما معدله 3 نجوم في الدقيقة، ليصل مجموع ما رصدته يزيد على 350 ألف نجم بحسب اللون ودرجة الحرارة طوال حياتها المهنية، وهو الرقم الذي تفوق على منافستها عالمة الفلك الاسكتلندية ويليامينا ستيفنز فليمينغ (1857- 1911) التي استطاعت رصد 10000 نجم فقط، وفليمينغ هي العالمة التي ساعدت في تطوير النظام العام لتعيين النجوم، وهي أيضاً مكتشفة سديم هورسهيد في عام 1888.

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كانت براعة آني جامب، عدا عن تصنيف النجوم، تتميز بقدرة هائلة على تذكر وحفظ هذه النجوم، وكانت حين تسأل عن صورة نجم معين من بين عشرات آلاف النجوم تحدد اسم هذا النجم وصفاته ببراعة متناهية.

مع تطور حياتها المهنية، انخرطت في حركة الاقتراع النسوية، وأصبحت سفيرة للنساء ذوات المهن الرفيعة في كل مكان. وأجرت سلسلة من اللقاءات في المعرض العالمي بشيكاغو، وحاربت بأسنانها وأظافرها ضد التصور المسبق لعمل النساء الفلكيات، بوصفهن منجمات وعرافات، واستمرت على هذه الوتيرة حتى بلوغها 76 عاماً؛ حيث أصيبت بمرض القلب ما أدى إلى وفاتها في عام 1941.

كانون وهنريتا سوان 1913

لم يمض وقت طويل على بدء العمل في كتالوج دريبر، حتى تطور خلاف حول كيفية تصنيف النجوم. بدأ التحليل أولاً بواسطة نيتي فارار، التي تركت العمل بعد بضعة أشهر لتصبح زوجة، واصلت أنتونيا دريبر ابنة أخت هنري دريبر العمل على المشروع، بمشاركة ويليامينا فليمنج (التي كانت تشرف على مشروع بيكرينغ، وأرادت منهجاً أكثر بساطة ووضوحاً). لقد تفاوضت على حل وسط: بدأت بفحص النجوم الساطعة في نصف الكرة الجنوبي.

طبقت على هذه النجوم نظاماً ثالثاً، يقسمها إلى فئات طيفية، تبعاً لمجموعة خطوط بالمر في المطيافية والفيزياء، أي خطوط الطيف بحسب ذرة الهيدروجين، بحساب قوة الامتصاص ودرجة الحرارة، وقد تمت إعادة ترتيب نظام التصنيف الأولي الخاص بها لتجنب الاضطرار إلى تحديث كتالوجات النجوم.

انتقادات لاذعة

نشرت آني جامب أول كتالوج لها من أطياف النجوم في عام 1901. وفي عام 1911، أصبحت أمينة الصور الفلكية في جامعة هارفارد. في عام 1914، تم قبولها كعضو فخري في الجمعية الفلكية الملكية. في عام 1921، أصبحت واحدة من أوائل النساء اللائي حصلن على الدكتوراه الفخرية في الرياضيات وعلم الفلك من جامعة جرونينجن.

تعرضت آني جامب والنساء الأخريات العاملات في المرصد الفلكي في بداية التحاقهن بالعمل لانتقادات لاذعة، من قبيل أنهن يعملن في المجال الذي لا يناسبهن، رغم أن الواحدة منهن كانت تتقاضى فقط 25 سنتاً مقابل ساعة العمل، وكن يعملن سبع ساعات في اليوم بمعدل ستة أيام في الأسبوع.

تشاركت آني جامب كانون الشهرة كعالمة فلك مع هنرييتا سوان ليفيت، وهي إحدى النساء الأخريات في المرصد اللائي قدمن مساهمات كبيرة، كونها صماء أيضاً. وهيمنت آني جامب على هذا المجال؛ بسبب «تربيتها» وصبرها على العمل الشاق؛ بل وساعدت الرجال في كسب المرصد شعبية رائعة. كما ساعدت في الوساطة في الشراكات وتبادل المعدات بين الرجال في المجتمع الدولي، وتولت دوراً يشبه السفير. كتبت كتباً ومقالات؛ لرفع مكانة علم الفلك، وفي عام 1933، مثلت النساء المحترفات في المعرض العالمي في شيكاغو.

ظاهرة استثنائية

كتب عنها: هي من النساء غير العاديات اللواتي تجرأن على اقتحام مجالات اختص بها الرجال؛ بل هي ظاهرة استثنائية، قدمت إلى جانب بنات جنسها إسهامات علمية كبيرة، انتزعن من خلالها اعترافاً بعقل المرأة ودورها في الإسهام الحضاري، تغلبن على الاضطهاد، وانعدام المساواة وكافحن من أجل عالم أفضل يليق بالبشر، من هؤلاء قصة ترويها آني جامب كانون عالمة الفلك الأمريكية التي أسهمت في تقدم علم تصنيف النجوم.

من بين العديد من الجوائز والأوسمة الممنوحة لها حصلت آني جامب على أول دكتوراه فخرية من جامعة أكسفورد تُمنح لامرأة في عام (1925) وميدالية هنري دريبر من الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 1931. اختيرت كواحدة من «أعظم النساء الأمريكيات الأحياء» من قبل رابطة الناخبات 1929. فازت بجائزة إلين ريتشاردز من جمعية مساعدة البحث العلمي من قبل المرأة عام 1932، وكانت أول امرأة تُنتخب مسؤولة عن الجمعية الفلكية الأمريكية. في عام 1933، أنشأت جامب جائزة باسمها وصارت تُمنح لعالمة فلكية في أمريكا الشمالية (خلال خمس سنوات من حصولها على الدكتوراه) لمساهمتها المتميزة في علم الفلك. في عام 1938 تم تعيينها في هيئة التدريس بجامعة هارفارد، وتم تعيينها في منصب وليام كرايتر بوند كأستاذة لعلم الفلك، سميت الحفرة القمرية «كانون» باسمها، كما سمي الكويكب 1120 باسمها أيضاً.

1994، تم إدخال اسمها في قاعة مشاهير النساء الوطنية.

احتفى بها محرك البحث جوجول في عام 2014.

تم نقش صورتها على عملة ديلاوير الأمريكية للابتكار فئة 1 دولار في عام 2019.

تقاعدت جامب رسمياً من المرصد في عام 1940؛ لكنها استمرت في البحث حتى وفاتها في العام التالي.

إنجازات فريدة

حرر كتاب «آني جامب..عالمة الفلك»: كارول جيربر و كريستينا والد، وقد بدأ بتمهيد من قبل محرر نشرة جمعية سان خوسيه الفلكية بول كولميلر؛ حيث يقول: «يسألني الآباء والمعلمون عن أسماء الكتب لأطفالهم في المدارس الابتدائية، ويشرفني أن أوصي باختيار كتاب الفلكية اللامعة آني جامب كانون».. يصور هذا الكتاب الموجه للأطفال إنجازات آني جامب التي طورت نظاماً فريداً لتصنيف النجوم، والذي يعد التصنيف الأهم حتى يومنا هذا.

في عام 1925، أصبحت آني جامب أستاذة في علم الفلك في جامعة هارفارد، وأول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة أكسفورد.

أثناء الحرب الأهلية، كان لدى آني جامب إصرار عنيد على ممارسة علم الفلك، منذ أيام طفولتها ودراسة علم الأبراج مع والدتها، وحتى تلقيها التعليم في كلية ويلسلي، مروراً بوظيفتها في مرصد هارفارد، يتتبع الكتاب السيرة الملهمة لهذه العالمة وصعودها مدارج النجاح، ويعرض للتحديات التي واجهتها كمرضها بالصمم، ومشكلات كونها امرأة في عالم يميز بين الجنسين، فيما كانت تخط بعناد وثبات مسيرتها الناجحة في إحصاء النجوم.