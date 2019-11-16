12 متأهلاً لمنافسات «منشد الشارقة 12»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل 12 منشداً من بين 990 متقدماً من جميع الدول العربية، لمنافسات الدورة الثانية عشرة من برنامج «منشد الشارقة»، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد، والذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

يتوزع المتأهلون على ثلاث مجموعات تخضع كل منها لإشراف مدرب، وتضم الأولى التي يشرف عليها المدرب مصطفى حمدو: نضال عيمن من الجزائر، وحسن الجلب من سوريا، وعبدالله العميري من اليمن، وأحمد العقيل من السعودية.

أما المجموعة الثانية والتي يشرف عليها المدرب وسيم فارس، فتضم: محمد طارق من مصر، وبكر السقار من الأردن، وإبراهيم إنهض من المغرب، وعلي النوبي من الإمارات.

وتضم الثالثة التي يشرف عليها المدرب شريف محسن: عبدالمجيد عريقات من فلسطين، وأركان سمير القيسي من العراق، وعمر كبارة من لبنان، وسعيد الروشدي من سلطنة عمان. وفي ثلاث سهرات على مدار الشهر الجاري والمقبل، يتنافس المنشدون من كل مجموعة لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم، ونسب تصويت الجمهور، ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات.

كان البرنامج نظم اختبارات للراغبين بالمشاركة بالبرنامج في ست دول عربية في سبتمبر الماضي، هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، والإمارات، إضافة إلى فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف الدول العربية، منها السودان، واليمن، والعراق، وسوريا، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

وصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية إلى 653 مشاركاً، 24 من الإمارات العربية المتحدة، و49 من الأردن، و263 من مصر، و45 من السعودية، و176 من المغرب، و96 من الجزائر.