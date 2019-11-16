الوحدة أول الصاعدين إلى ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الوحدة صعوده إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه عجمان 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وأصبح الوحدة أول المتأهلين عن المجموعة بعدما رفع رصيده في المركز الأول إلى 10 نقاط من 4 مباريات.

كما تصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى بفوزه الصعب على اتحاد كلباء 1-0، في حين تعادل النصر والجزيرة صفر-صفر.