شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تتأهل في ليلة «كاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت إنجلترا كأس أوروبا 2020 بفوزها على مونتينيغرو بسباعية نظيفة كان نصيب هدافها هاري كاين ثلاثة منها «هاتريك» ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت ايضاً تأهل الجمهورية التشيكية بفوزها 2-1 على كوسوفو. واحتفل منتخب الأسود الثلاثة بالتالي بأفضل طريقة ممكنة كونه كان يخوض مباراته الدولية رقم ألف في تاريخه.

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