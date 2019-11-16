شكرا لقرائتكم خبر عن انطـلاق مهرجـان الأقصـر للشعـر العـربـــي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، وذلك بحضور عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهئة المصرية لقصور الثقافة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة ونخبة من الشعراء والنقاد والفنانين.

قدم حفل افتتاح المهرجان الشاعر حسن عامر، ورحب حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر بالضيوف من الشعراء والنقاد ووفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وتحدث عن منجزات بيت الشعر ومسيرته منذ أن بدأ بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الدكتور أحمد عواض قرأ كلمة وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وثمن فيها الدور الذي يقوم به بيت الشعر بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، ذلك التعاون الذي يخلق مناخاً ثقافياً للجميع ويدعم الشعراء والمبدعين، و قال: «إن جميع قصور الثقافة في محافظات مصر مفتوحة لأنشطة بيت الشعر عرفاناً لإسهامه الفاعل في تنشيط الساحة الثقافية»، وأشاد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة التي تنتشر في مصر والعالم العربي.

وقرأ اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظ الأقصر، كلمة تحدث فيها عن قيمة الشعر والكتابة في حياة الأمم، ولفت إلى أن الآداب هي جسر التواصل بين الشعوب وركنها الحميم،

وقال:«لقد أصبحت الأقصر ملتقى ثقافياً دائماً، تفد إليه الجموع من كل الأقاليم المصرية»، وأعرب عن سعادته بهذا الحراك الثقافي.

أعقب ذلك أمسية شارك فيها الشعراء: أحمد سويلم وأحمد نناوي وأشرف قاسم و شيرين العدوي ومحمد عرب صالح.

الشاعر أحمد مناوي قرأ قصيدة بعنوان «صلاة في محراب الحب»، يقول فيها:

لوْ أمعنَ الإنسَانُ في إنسَانِهِ

لرأى جميعَ الخلقِ في وجدانِهِ

ورأى جمالَ الكونِ فيمَا حَوْلَهُ

وَتَأمَّلَ العصفُورَ.. في طيرانهِ

تحلو حياةُ الناسِ إنْ هُمْ آمنوا

ألَّا أخًا يَعْلُو على إخوانِهِ

لا شيءَ يمنَحُنَا الحياةَ كبَسْمَةٍ

يُهْدَي بها شخصٌ إلى أقرانِهِ

وَكَواحَةٍ خضراءَ تُلْهِمُ شاعرًا

يَتْلُو قصَائِدَهُ.. بكلِّ كيانِهِ

وَكَلَحْنِ أغنيةٍ على إيقاعِهِ

يَتَجَرَّدُ الإنسَانُ مِنْ أحزانهِ

وَكَحِكْمَةٍ لَقِيَتْ صَدًى في نفسِهِ

ليَصِيرَ منتصرًا على شيطانِهِ

لولا اختلافُ النَّاسِ في أحوالهِمْ

لانشَقَّ هذا الكَوْنُ عَنْ دورانِهِ

أما الشاعر محمد عرب صالح فقرأ:

قَلْبِي الْبَراحُ وعَيْنَاكِ الزَّنازِينُ

والدَّمْعُ يَشْرَحُهُ الزَّيْتُونُ والتِّينُ

يُنْبِيكِ عَنْ لَيْلَةِ السُّهَّادِ

ما سَطَرَتْ عَلَى قُلُوبِ المُحِبِّينَ

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السَّكاكِينُ

وعَنْ أَغَانِي الْغَوانِي السُّمْرِ

نَادِلِةٌ

لا تَسْتَريحُ بِمَقْهَاهَا الفَنَاجِينُ

وعَنْ يَتِيمَاتِ هَذا «الْحَيِّ»..

حِينَ أَتَتْ أَعْيادُهُنَّ، ولَمْ تَأْتِ الفَسَاتِينُ

مَدَائِنُ الْحُزْنِ..

والأَهْدَابُ قَائِلَةٌ:

إنَّ الفُؤادَ فَتَىً بالْحُبِّ مَفْتونُ

يا نَوْرَجَ البَيْدَرِ اسْتَعْطَفْتَ سُنْبُلَةً..

تنسى

ويَذْكُرُها في جُوعِهِ الطِّينُ

فَإنَّ آخِرَ حَصَّادٍ أَحاطَ بِنَا

كانَتْ تُناجِيهِ بِالْأمْسِ البَساتِينُ

لَكِنَّ مِنْجَلَهُ الْجَوْعانَ أَزْعَجَهُ

رَقْصُ الفَراشِ مَتَى غَنَّتْ رَياحِينُ

الشاعر أشرف قاسم قرأ من قصيدته (ريح على شرفة النسيان):

فلْتغلقي الباب خلفي

كلهم رحلوا

في موسم الحزن

رَكْبُ الفرْحِ

يرتحلُ!

مُعَلَّقٌ

كاغترابِ الحلمِ

في وطنٍ يمضي اليتامى به

مِن دون أنْ يصلوا

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى يوم غدٍ، و تشمل افتتاح معرض بعنوان «ملتقى الأقصر الرابع للخط العربي» بمشاركة 25 من فناني الحروفيات والخط العربي ويتضمن 30 لوحة.

كما يتضمن أمسية شعرية يشارك فيها: أحمد عادل، جابر بسيوني، شمس المولى، صلاح اللقاني، حاتم عبدالهادي، وعلي مصطفى.