بيان عبد المهدي بعد خطف لواء عراقي.. والمحتجون يغلقون مجددا ميناء أم قصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

حذر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، من ارتفاع وتيرة حالات الخطف في البلاد، على خلفية حادث اختطاف مسؤول أمني بارز برتبة لواء في وضح النهار بالعاصمة بغداد قبل أيام.

وأكد عبد المهدي، في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك" أمس الخميس، أن الكاميرات سجلت الثلاثاء الماضي اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، اللواء، ياسر عبد الجبار محمد حسين، في وضح النهار بمنطقة الجادرية واقتياده إلى جهة مجهولة.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كوريا الشمالية: جو بايدن "كلب مسعور" يجب "ضربه بالعصي حتى الموت" شنّت كوريا الشمالية هجوما كلاميا نادرا على نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "كلب مسعور" يجب ضربه بالعصي "حتى الموت". وتوجه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة لشخصيات لكن هجومها هذا على بايدن مفاجىء في طابعه الحاد جدا. وورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن "تجرأ بتهور على على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية. وأضافت الوكالة أن "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة"، مؤكدة أنه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت". ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا". ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم. لكنه قد يكون قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد حلفائنا". وبالتزامن مع ظهرو كلمة "المستبدين" تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اونن في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018. وتبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بادين "جو النائم"، مشيرة إلى أن الأميركيين يسمونه "بايدن الذي لم يستيقظ بعد". وتابعت أن بايدن يجسد "آخر مرحلة من الخرف (...) ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته". وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كانت قد وصفته في أيار//مايو الماضي ب"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض". وقبيل ذلك انتقد بايدن تعامل ترامب مع روسيا وكوريا الشمالية واتهم الرئيس الأميركي بتقبيل "طغاة مثل (فلاديمير) بوتين وكيم جونغ أون". وأوضح شيونغ سيونغ شانغ الباحث في معهد سيجونغ إن شتائم كوريا الشمالية تعكس تشددها حيال الانتقادات التي توجه لزعيمها. وقال إن "بيونغ يانغ لم تتمكن يوما من تحمل وصف زعيمها بالطاغية أو الديكتاتور من قبل العالم الخارجي". من جهته، صرح ميسون ريتشي خبير الدعاية الإعلامية الكورية الشمالية في جامعة هانكوك أن هذا الهجوم الجديد "بالغ الحدة"، مشيرا خصوصا إلى عبارة "ضرب الكلب". للمزيد على يورونيوز: أوكرانيا ترفض أي صلة بين التحقيق حول بايدن وتقديم المساعدات الأمريكية كوريا الشمالية تختبر قاذفة صواريخ متعددة ضخمة "سوبر لارج" Euronews (Ar)

تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع الجهاد الإسلامي بغزة وإصابة فلسطينيين جرح فلسطينيان في القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وقالت الوزارة أن القصف أدى إلى جرح فلسطينيين اثنين نقلا إلى مستشفى في جنوب غزة. من جهته، دان الجيش الاسرائيلي في بيان "انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد اسرائيل"، مؤكدا أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما أن ذلك ضروري ضد أي محاولة للمساس بالمدنيين الاسرائيليين". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه قصف مجددا اهدافا لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا من بينها عائلة من ثمانية أفراد، وجرح أكثر من مئة آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة عبر تطبيق واتساب أنه ضرب "أهدافا إرهابية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة". واندلعت موجة العنف الأخيرة الثلاثاء، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة. وردّ مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الثلاثاء والأربعاء والخميس استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي. للمزيد على يورونيوز: عائلة فلسطينية تفقد ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على غزة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حركة الجهاد الإسلامي تعلن شروطها لقبول وقف إطلاق النار في غزة Euronews (Ar)

مساع لتهدئة الأوضاع في بوليفيا والرئيسة ترفض إمكانية ترشح موراليس للانتخابات أعلنت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز أنّ حكومتها استأنفت الحوار الخميس مع حزب إيفو موراليس، غير أنّها رفضت في المقابل إمكانيّة ترشّح الرئيس السابق للانتخابات المقبلة. وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات وخلّفت 10 قتلى و400 جريح. وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة إنّ هناك محادثات بدأت بعد الظهر مع حزب موراليس "حركة من أجل الاشتراكيّة". وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام "أنشأنا منصّة حوار"، فيما لم يصدر أيّ تأكيد من جانب حزب موراليس. وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الموقّتة إنّ "إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية (رئاسيّة) رابعة" وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة التي لم يُحَدّد تاريخها بعد. لكنّها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق "لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة". للمزيد على يورونيوز: موراليس يصل إلى المكسيك بعد حصوله على لجوء سياسي وبوليفيا تبحث عن رئيس جديد الرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى المكسيك وتخوفات من فلتان أمني في البلاد استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس من منصبه وحمل هؤلاء العلم الذي اعتمده موراليس كعلم وطني في العام 2009، وهتفوا "الآن، نعم، حرب أهليّة!". وقالت نيري البالغة من العمر 28 عاماً "نريد عودة إيفو. نحن غاضبون جدا من هذه السيدة (أنييز) التي أعلنت نفسها" رئيسة للبلاد. وجرت هذه التظاهرة في جوّ من الهدوء. ولكن في اليوم الذي سَبق، أي في اليوم الأول لأنييز على رأس البلاد، دارت اشتباكات بين متظاهرين مناصرين لموراليس وقوّات الأمن في لاباز ومناطق أخرى. واعتُقل نحو عشرين شخصاً في العاصمة الإدارية، بحسب وسائل الإعلام المحلّية. وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة الدبلوماسي جان أرنو من أجل "التحاور مع جميع الأطراف" و"إيجاد مخرج سلمي للأزمة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO كيف استغل عراقيون فرصة فوز فريقهم على إيران للتعبير عن دعم "الثورة"؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الحادث جاء على خلفية "ازدياد حالات الخطف" في العراق، متهما بالوقوف وراءها "جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة".

وقال عبد المهدي إن حكومته ترفض بشدة هذه الممارسات، معتبرة إياها جريمة يعاقب عليها القانون، وطالب الخاطفين بإطلاق سراح المسؤول الأمني وأي شخصية مخطوفة أخرى فورا ودون قيد أو شرط، مضيفا أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلا بالتحريات والتحقيقات اللازمة بغية التعرف على الخاطفين وتحرير المخطوفين.

وحذر رئيس الوزراء الأطراف المزعومة، التي تقوم بهذه الأعمال أو تتستر عليها، من أنها "ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وتنتظرها عقوبات مؤكدة"، مضيفا: "فكما قلنا مرارا نحن بين خيارين، إما الدولة أو اللادولة. ولن نقبل إطلاقا أي تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".

ويأتي ذلك على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي تهز العراق منذ منتصف أكتوبر الماضي، حيث تجري مظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، احتجاجا على الفساد الحكومي وتردي مستوى المعيشة، ورافقتها أعمال عنف واشتباكات وحالات قنص أودت بأرواح أكثر من 300 متظاهر، وجرح الآلاف، وتنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وأفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عشرات المتظاهرين الغاضبين في محافظة البصرة أغلقوا الليلة الماضية مجددا ميناء أم قصر من خلال منع دخول الشاحنات باتجاه مدخله، وذلك بعد حادث مماثل كلف البلاد مطلع الشهر الجاري ما يزيد عن 6 مليارات دولار، حسب القيادة العامة للقوات المسلحة.