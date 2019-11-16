وزير خارجية لبنان: الصفدي وافق على رئاسة الحكومة المقبلة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون يطالبون في حراكهم بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل.

وأثار تكليف الوزير السابق برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كوريا الشمالية: جو بايدن "كلب مسعور" يجب "ضربه بالعصي حتى الموت" شنّت كوريا الشمالية هجوما كلاميا نادرا على نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "كلب مسعور" يجب ضربه بالعصي "حتى الموت". وتوجه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة لشخصيات لكن هجومها هذا على بايدن مفاجىء في طابعه الحاد جدا. وورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن "تجرأ بتهور على على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية. وأضافت الوكالة أن "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة"، مؤكدة أنه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت". ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا". ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم. لكنه قد يكون قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد حلفائنا". وبالتزامن مع ظهرو كلمة "المستبدين" تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اونن في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018. وتبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بادين "جو النائم"، مشيرة إلى أن الأميركيين يسمونه "بايدن الذي لم يستيقظ بعد". وتابعت أن بايدن يجسد "آخر مرحلة من الخرف (...) ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته". وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كانت قد وصفته في أيار//مايو الماضي ب"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض". وقبيل ذلك انتقد بايدن تعامل ترامب مع روسيا وكوريا الشمالية واتهم الرئيس الأميركي بتقبيل "طغاة مثل (فلاديمير) بوتين وكيم جونغ أون". وأوضح شيونغ سيونغ شانغ الباحث في معهد سيجونغ إن شتائم كوريا الشمالية تعكس تشددها حيال الانتقادات التي توجه لزعيمها. وقال إن "بيونغ يانغ لم تتمكن يوما من تحمل وصف زعيمها بالطاغية أو الديكتاتور من قبل العالم الخارجي". من جهته، صرح ميسون ريتشي خبير الدعاية الإعلامية الكورية الشمالية في جامعة هانكوك أن هذا الهجوم الجديد "بالغ الحدة"، مشيرا خصوصا إلى عبارة "ضرب الكلب". للمزيد على يورونيوز: أوكرانيا ترفض أي صلة بين التحقيق حول بايدن وتقديم المساعدات الأمريكية كوريا الشمالية تختبر قاذفة صواريخ متعددة ضخمة "سوبر لارج" Euronews (Ar)

تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع الجهاد الإسلامي بغزة وإصابة فلسطينيين جرح فلسطينيان في القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وقالت الوزارة أن القصف أدى إلى جرح فلسطينيين اثنين نقلا إلى مستشفى في جنوب غزة. من جهته، دان الجيش الاسرائيلي في بيان "انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد اسرائيل"، مؤكدا أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما أن ذلك ضروري ضد أي محاولة للمساس بالمدنيين الاسرائيليين". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه قصف مجددا اهدافا لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا من بينها عائلة من ثمانية أفراد، وجرح أكثر من مئة آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة عبر تطبيق واتساب أنه ضرب "أهدافا إرهابية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة". واندلعت موجة العنف الأخيرة الثلاثاء، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة. وردّ مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الثلاثاء والأربعاء والخميس استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي. للمزيد على يورونيوز: عائلة فلسطينية تفقد ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على غزة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حركة الجهاد الإسلامي تعلن شروطها لقبول وقف إطلاق النار في غزة Euronews (Ar)

مساع لتهدئة الأوضاع في بوليفيا والرئيسة ترفض إمكانية ترشح موراليس للانتخابات أعلنت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز أنّ حكومتها استأنفت الحوار الخميس مع حزب إيفو موراليس، غير أنّها رفضت في المقابل إمكانيّة ترشّح الرئيس السابق للانتخابات المقبلة. وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات وخلّفت 10 قتلى و400 جريح. وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة إنّ هناك محادثات بدأت بعد الظهر مع حزب موراليس "حركة من أجل الاشتراكيّة". وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام "أنشأنا منصّة حوار"، فيما لم يصدر أيّ تأكيد من جانب حزب موراليس. وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الموقّتة إنّ "إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية (رئاسيّة) رابعة" وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة التي لم يُحَدّد تاريخها بعد. لكنّها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق "لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة". للمزيد على يورونيوز: موراليس يصل إلى المكسيك بعد حصوله على لجوء سياسي وبوليفيا تبحث عن رئيس جديد الرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى المكسيك وتخوفات من فلتان أمني في البلاد استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس من منصبه وحمل هؤلاء العلم الذي اعتمده موراليس كعلم وطني في العام 2009، وهتفوا "الآن، نعم، حرب أهليّة!". وقالت نيري البالغة من العمر 28 عاماً "نريد عودة إيفو. نحن غاضبون جدا من هذه السيدة (أنييز) التي أعلنت نفسها" رئيسة للبلاد. وجرت هذه التظاهرة في جوّ من الهدوء. ولكن في اليوم الذي سَبق، أي في اليوم الأول لأنييز على رأس البلاد، دارت اشتباكات بين متظاهرين مناصرين لموراليس وقوّات الأمن في لاباز ومناطق أخرى. واعتُقل نحو عشرين شخصاً في العاصمة الإدارية، بحسب وسائل الإعلام المحلّية. وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة الدبلوماسي جان أرنو من أجل "التحاور مع جميع الأطراف" و"إيجاد مخرج سلمي للأزمة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO احتجاجات على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكانت مصادر مقربة من الحكومة ووسائل إعلام محلية، أفادت ليل الخميس الجمعة باتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.

ومنذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله لقناة "إم تي في": "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".

وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

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وفي ذات الإطار، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة، لافتا إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حاليا والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان اقتصادا ريعيا.

وقال عون، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني، في قصر بعبدا، إن معالجة هذا الخلل سيكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان أن مجموعة من المحامين تقدموا بدعوى لمدعي عام التمييز بشأن الإخفاء القسري لمتظاهرين اثنين وحجزهما دون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى وجود قرائن على ارتكاب تعذيب بحقهما.

وطالب المحامون بفتح تحقيق فوري لمعرفة مكان الناشطين، إضافة لتكليف طبيب شرعي للكشف عليهما فورا.

شاهد بالصور: كم مرة استقال سعد الحريري؟