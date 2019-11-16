دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper زلزال يضرب منطقة الروضتين شمال الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الجمعة، جنوب منطقة الروضتين شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، وقال فيه: إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض.

وأضاف العنزي، أن الشبكة سجَّلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها بين 1.2 و2.2 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين والمقيمين في منطقة العبدلي شعروا بهذا الزلزال.