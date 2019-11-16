شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة بساحة التحرير العراقية إلى 24 قتيلا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد المرصد العراقى لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.
وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، أن التفجير كان جراء عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجرى تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانت مصادر أمنية عراقية، قد أعلنت فى وقت سابق أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت فى ساحة الطيران فى بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
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