شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: ننظر فى مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية تيبور ناجى، إن بلاده تنظر فى مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف ناجى، فى تصريحات أوردتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، "إنه ليس حدثًا، إنها عملية ونحن نشارك الحوار بشكل كبير ومستمر مع الجانب السودانى حول كيفية القيام بذلك".

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يشار، إلى أن هناك حاجة إلى موافقة الكونجرس بعد فترة مراجعة مدتها ستة أشهر، لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، التى تم إدراجها فيها عام 1993 خلال فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التى استمرت ثلاثة عقود.