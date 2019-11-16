شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم السبت، قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل، صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال، مجددا على نفس الموقع، بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.

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وجاء القصف الإسرائيلى، بعد عدة ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلى عن استهداف مدينة بئر السبع.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأول أن حصيلة شهداء غزة فى العدوان الإسرائيلى الذى بدأ فجر الثلاثاء الماضى، بلغت حتى صباح الخميس 34 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحا بينهم 46 طفلا و20 سيدة.

وذكرت أن، نسبة الأطفال والسيدات الشهداء بلغت 32.35% من مجموع الشهداء، فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات المصابين 59.4% من مجمل عدد الإصابات.