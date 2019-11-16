شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق: تفجير ساحة التحرير أمس فى بغداد "تطور خطير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فى العراق، تفجير ساحة التحرير ببغداد الذى وقع أمس، واصفة إياه بالتطور الخطير .

وقالت اللجنة فى بيان، اليوم السبت، إن تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير فى تأمين سلامة المتظاهرين، وتثبت وجود الطرف التى تؤدى الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولى الإنسانى ومبادئ حقوق الإنسان .

وطالبت القوات الأمنية ومنسقى التظاهرات بالتعاون فى مداخل التفتيش الى الساحات، خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث فى العمليات الأمنية، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التى نفذت التفجير الإرهابى التى استهدف المتظاهرين السلميين .

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وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 16 شخصا، جراء انفجار عبوة أسفل سيارة قرب ساحة التحرير ببغداد .