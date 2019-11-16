استشهاد جندي تركي متأثرا بإصابته في "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365

استشهد جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مشاركته في عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، السبت، إن أحد الجنود أصيب في 11 أكتوبر جراء نيران أطلقها الإرهابيون في منطقة "رأس العين"، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أن الجندي استشهد الجمعة متأثرا بجروحه.

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وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسرة الجندي، والقوات المسلحة، والشعب التركي.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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