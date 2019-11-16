مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع لـ"حماس" في غزة

غزة/هاني الشاعر/الخليج 365-

شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع، في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الخميس.



وقال الجيش، على حسابه في موقع تويتر، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ومن بينها "معسكر ومجمع عسكري استخدمته القوة البحرية لحماس بالاضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية".وأضاف:" جاءت الغارات ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية (..) تتحمل منظمة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".



ويأتي الهجوم، بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، فجر السبت، على مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد.



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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها هيئة البث الرسمية، إن طواقم الإسعاف، قدمت العلاج لـ 9 إسرائيليين، منهم 5 أصيبوا بالهلع، و4 بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، لكن إسرائيل سبق أن اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق القذائف، ردا على اغتيال بهاء أبو العطا، أحد قادة جهازها العسكري، فجر الثلاثاء الماضي.

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل لوقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومين، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلق الجناح المسلح للجهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى.

ويبدو اتفاق وقف إطلاق النار، هشا، حيث أعقبه عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية.

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