شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأطعمة التي تكافح ترقق العظام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عظامنا في مرحلة دائمة التجدد، إذ تتشكّل العظام الجديدة من تلك القديمة. وكلّما كان الإنسان أصغر في السنّ تمكّن من تصنيع العظام بطريقة سريعة، فترتفع تالياً كثافة العظام لديهم. فكلّما تقدّم الفرد بالسنّ فقَد القليل من عظامه بطريقة أسرع من إعادة تصنيعها.

ولـترقق العظام عوارض وهي التالية بحسب باحثي موقع الـ mayoclinic: Advertisements • ألم في الظهر ناجم عن كسر أو انهيار في الفقرة • فقدان الطول • وضعية منحنية • كسر في العظام يحصل بطريقة أسرع وأسهل بكثير مما هو متوقع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الأطعمة التي تكافح ترقق العظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.