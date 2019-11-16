خبراء: 15 حبة ترمس تقيك من أمراض خطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعوّد على تناول 15 حبة ترمس لتساعدك على إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية إلى جانب فوائده الطبية مثل محاربة السرطان، وتنظيم نسبة السكر في الجسم.



- يحتوي الترمس على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على الحد من الشعور بالجوع، كما يحتوي على كميات أكبر من البروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في نمو خلايا الجسم، والحفاظ على وظيفة الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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- يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ومنع الإصابة بجلطات المخ، وذلك لاحتوائه على "حمض الفوليك" و"الثيامين".

- يساعد في تنشيط الصحة الانجابية، وتنظيم النشاط الجيني، وذلك لاحتواه على كمية كبيرة من الزنك، إلى جانب دوره الكبير في نمو العظام والغضاريف.

- يعتبر الترمس مصدر هام للمغنيسيوم الذي يحافظ على صحة العظام، وتقوية العضلات، إلى جانب النخاع الشوكي والمخ، وتقوية الأوعية الدموية.