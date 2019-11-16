دراسة: عدم تناول الكحول تماماً يسبب قصر العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة علمية استمرت (20 عاماً)، أن امتناع الإنسان عن تناول الكحول نهائيا يؤدي إلى قصر عمره، حيث أجرى فريق علمي برئاسة "كارل هولاغن" من جامعة تكساس الأمريكية الدراسة.



واشترك فيها 1800 شخص أعمارهم بين 55 – 65 سنة، قسموا إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم الذين يتناولون الكحول باعتدال والمجموعة الثانية لا تتناول الكحول نهائيا، والمجموعة الثالثة تضم الذين يكثرون من تناول الكحول.

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بينت نتائج متابعة أفراد المجموعتين أن 69% من الذين لم يتناولوا الكحول نهائيا توفوا قبل بلوغهم الـ(65 عاماً) من العمر، في حين بلغت هذه النسبة بين الذين يتناولون الكحول بكثرة 60%، في حين بلغت بين الذين يتناولون الكحول باعتدال 41% فقط.

وأخذ العلماء بالاعتبار الأمراض والحوادث الناتجة عن تناول الكحول، وحسب رأي الخبراء فإن الامتناع المفاجئ عن تناول الكحول يشكل خطورة كبيرة على الحياة وقد يسبب الموت المبكر، كما استثنى الباحثون العوامل التي تؤثر في طول عمر الإنسان، مثل الحالة الزوجية والأمراض المزمنة والوضع الاجتماعي.

ينصح الخبراء ويؤكدون دائما على ضرورة الاعتدال بتناول الكحول وعدم الإفراط في تناولها، لكي لا تكون النتائج عكسية للصحة.