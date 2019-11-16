خرق جديد لوقف إطلاق النار على غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيش الاحتلال «الإسرائيلي» إنه شن هجمات ضد أهدف لحركة «حماس» في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح السبت بعد إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة «إسرائيلية».

وقال الجيش على موقع تويتر إن صاروخين أطلقا على مدينة بئر السبع من قطاع غزة حوالي الساعة الثانية صباحاً وتم اعتراض الصاروخين.

ويلقي هذا التطور بمزيد من الشكوك على اتفاق إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ الخميس لوقف أشد المواجهات في المنطقة منذ سنوات.

ولم يؤكد «الإسرائيليون» الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بعدما أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في غزة منذ يوم الثلاثاء.

وكانت الهدنة المفترضة تعرضت للانتهاك بعد ساعات من إعلانها وشن طيران الاحتلال غارات على مواقع في غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع، وتكرر القصف والغارات أكثر من مرة على مدى اليومين الماضيين.