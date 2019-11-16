تجدد التظاهرات في إيران احتجاجاً على رفع أسعار الوقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت التظاهرات في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى السبت غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن التظاهرات «كبيرة» في مدينة سيرجان (وسط) حيث «هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه».

والجمعة، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين؛ حيث اصطفت طوابير السيارات التي رفض أصحابها تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار.

كانت السلطات الإيرانية فرضت الجمعة قيوداً على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعوم حسب استهلاك كل سيارة، ورفعت أسعار الوقود ثلاثة أضعاف (من 1000 تومان إلى 3000 تومان للتر) ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات ضد رفع الأسعار.