السيستاني: العراق لن تعود لما كانت عليه قبل الاحتجاجات

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توافد عدد من العراقيين إلى الميادين في مدن العراقية للمشاركة في احتجاجات اليوم الجمعة، التي تحمل اسم "جمعة الصمود"، بعد أن دعت إليها التنسيقيات المنظمة للمظاهرات في مختلف محافظات البلاد، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
شاهد أيضًا: كيف استغل العراقيون مباراة إيران للتعبير عن غضبهم
مقدم من يورونيوز
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مساع لتهدئة الأوضاع في بوليفيا والرئيسة ترفض إمكانية ترشح موراليس للانتخابات
أعلنت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز أنّ حكومتها استأنفت الحوار الخميس مع حزب إيفو موراليس، غير أنّها رفضت في المقابل إمكانيّة ترشّح الرئيس السابق للانتخابات المقبلة. وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات وخلّفت 10 قتلى و400 جريح. وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة إنّ هناك محادثات بدأت بعد الظهر مع حزب موراليس "حركة من أجل الاشتراكيّة". وأضاف جوستينيانو لوسائل إعلام "أنشأنا منصّة حوار"، فيما لم يصدر أيّ تأكيد من جانب حزب موراليس. وفي وقت سابق، قالت الرئيسة الموقّتة إنّ "إيفو موراليس ليس مؤهّلاً لولاية (رئاسيّة) رابعة" وبالتالي لن يتمكّن من الترشّح في الانتخابات المقبلة التي لم يُحَدّد تاريخها بعد. لكنّها شدّدت على أنّ حزب الرئيس السابق "لديه الحقّ بالترشّح في الانتخابات العامّة". للمزيد على يورونيوز: موراليس يصل إلى المكسيك بعد حصوله على لجوء سياسي وبوليفيا تبحث عن رئيس جديد الرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى المكسيك وتخوفات من فلتان أمني في البلاد استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس من منصبه وحمل هؤلاء العلم الذي اعتمده موراليس كعلم وطني في العام 2009، وهتفوا "الآن، نعم، حرب أهليّة!". وقالت نيري البالغة من العمر 28 عاماً "نريد عودة إيفو. نحن غاضبون جدا من هذه السيدة (أنييز) التي أعلنت نفسها" رئيسة للبلاد. وجرت هذه التظاهرة في جوّ من الهدوء. ولكن في اليوم الذي سَبق، أي في اليوم الأول لأنييز على رأس البلاد، دارت اشتباكات بين متظاهرين مناصرين لموراليس وقوّات الأمن في لاباز ومناطق أخرى. واعتُقل نحو عشرين شخصاً في العاصمة الإدارية، بحسب وسائل الإعلام المحلّية. وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة الدبلوماسي جان أرنو من أجل "التحاور مع جميع الأطراف" و"إيجاد مخرج سلمي للأزمة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
Euronews (Ar)
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خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشان مصير الجهاديين المعتقلين في سوريا
ظهرت الانقسامات بين الولايات المتحدة والأوروبيين الخميس في ما يتعلق بمصير الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا، وذلك خلال اجتماع حاولت خلاله واشنطن طمأنة حلفائها القلقين من المواقف المتقلبة للرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال افتتاح الاجتماع في واشنطن مع نظرائه في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية إنه "يجب على أعضاء التحالف إعادة الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع التي ارتكبوها". ولطالما دعت الإدارة الأميركيّة كلّ الدول المعنيّة إلى استعادة آلاف الجهاديّين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا. وقد أثار الهجوم التركي الأخير ضدّ القوات الكردية في شمال سوريا مخاوف من إمكان فرار هؤلاء المعتقلين. وحذّر ناتان سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجيّة الأميركيّة من أنّ "الوضع يمكن أن يتغيّر في لمح البصر". وقال "نعتقد أنّه يجب أن يكون هناك شعور بضرورة إعادة (الجهاديين) إلى اوطانهم الآن، طالما أنه لا يزال هناك وقت". لكنّ الخلاف ظلّ قائمًا بين المشاركين في الاجتماع. ويصطدم الطلب الأميركي برفض دول عدّة بينها فرنسا استعادة المتطرّفين من مواطنيها الذين نفّدوا هجمات مروعة ضد أهداف مدنية. ودافع وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان عن "الإبقاء على مقاتلي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل".وتريد فرنسا أن يُحاكَم الجهاديّون الفرنسيّون على مقربةٍ من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتُحاول التفاوض مع بغداد من أجل أن يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن. وفي بيان سبق اجتماع واشنطن، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب بالتأكيد في أن "لا تترك مجالا للشك وأن تتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في العراق وسوريا". وردّ ناثان سيلز بالقول إنه "سيكون من غير المسؤول من جانب دولةٍ أن تنتظر من العراق أن يحلّ هذه المشكلة بدلاً منها". وأضاف ان "مطالبة دول المنطقة باستقدام مقاتلين أجانب (يتحدرون) من دولةٍ أخرى، ومحاكمتهم وحبسهم هناك، ليس خيارًا قابلاً للتطبيق". مواصلة المعركة من جهة ثانية، تعهّد بومبيو الخميس مواصلة المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وناقش كبار المسؤولين من أكثر من 30 دولة الحملة ضد المقاتلين المتطرفين، خلال هذا الاجتماع الذي عقِد في واشنطن بناء على اقتراح فرنسا التي تشعر بالقلق حيال قرار ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا. ولم يتطرّق بومبيو كثيراً إلى قرار ترامب، لكنّه قال إنّ القوات الأميركية لا تزال متمركزةً "لضمان عدم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجدداً". وأفاد بومبيو لدى افتتاحه المحادثات أنّ "الولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا التحرّك الأمني الضروري". وفي ردّه على الانتقادات لخطوة ترامب، ذكّر بومبيو بالعمليّة التي نفّذتها القوات الأميركيّة في 26 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي إضافة إلى عمليّة أخرى قتل فيها الشخص الذي كان سيخلفه. وقال بومبيو "اسألوا هؤلاء إن كان هناك عجز في القيادة الأميركية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية". ودعا بومبيو حلفاء بلاده الأوروبيين إلى تقديم مزيد من الالتزامات لتمويل برامج إحلال الاستقرار في سوريا وإعادة مواطنيهم الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وقال بومبيو إنّ "على أعضاء التحالف احتجاز آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومحاسبتهم على الفظاعات التي ارتكبوها". وقال في إشارة إلى شركاء واشنطن في التحالف "سنخضعهم إلى المساءلة". للمزيد على يورونيوز: الجهادي الأمريكي العالق بين تركيا واليونان سيعاد إلى الولايات المتحدة رداً على دولٍ أوروبية.. تركيا تؤكد اعتزامها إعادة أسرى "داعش" لدولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم
Euronews (Ar)
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شاهد: مسيرة للعاملين في المستشفيات الفرنسية تطالب برفع الأجور وزيادة الدعم المالي لقطاع الصحة
طالب آلاف الفرنسيين العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية ، اليوم الخميس، بزيادة الدعم المالي لهذا القطاع ورفع الأجور وتوظيف ممرضات جدد وتخصيص المزيد من الأسرّة في المشافي. مطالب العاملين، تجلّت شعاراتٍ كُتبتْ وهتافاتٍ رُددت في المسيرة الحاشدة التي جابت الشارع الرئيس في حي مونبارناس بالمنطقة 14 من العاصمة الفرنسية باريس وصولاً إلى مقر وزارة الصحة. العاملون في الحقل الصحّي الذين أضربوا مدّة ثمانية أشهر للمطالبة بمزيد من التمويل الحكومي، يؤكدون أن المستشفيات تعاني منذ سنوات من انخفاضٍ في عدد موظفيها وتراجع في مستوى رعاية المرضى. الطبيب ناتالي تشيبيتكو، وهو عضوٌ في نقابة فورس أوفريير، أوضح أن "هناك مرضى ينتظرون 72 ساعة على نقالات في غرفة الطوارئ. لماذا؟ لأنه لم يعد لدينا عدد كاف من الأطباء والمسعفون والأسرّة الطبية". يذكر أن وزير الصحة الفرنسي أغنيس بوزين كان أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن تمويل بقيمة 750 مليون يورو، على مدار ثلاث سنوات واتخاذ تدابير جديدة لدعم خدمات الطوارئ في المستعجلات والمستشفيات الحكومية، لكن عمال الصحة أكّدوا بأن هذه الإجراءات ليست كافية. تأتي مسيرة اليوم، قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاحتجاجات "السترات الصفراء" التي تحولت إلى حركة مناهضة للإصلاحات التي بدأها الرئيس إيمانويل ماكرون في مختلف القطاعات. للمزيد في "يورونيوز": عمال قطاع الصحة في فرنسا يحتجون رفضًا لغياب شروط العمل الكريم والعلاج الكريم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" في باريس تحت شعار "كفى" وانقسام سياسي حولها شاهد: اللبنانيون في فرنسا يتضامنون مع احتجاجات الوطن ضد فساد الحكومة شاهد: أعمال شغب وتخريب في باريس خلال مظاهرات السترات الصفراء ونشطاء المناخ والعمال
Euronews (Ar)
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كيف استغل عراقيون فرصة فوز فريقهم على إيران للتعبير عن دعم "الثورة"؟
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وارتفعت حدة الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر وإصابة 40 خلال اشتباكات ليلة أمس الخميس، مع قوات الأمن وسط بغداد.
من جانبه أدان مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد على السيستاني، الاعتداء على المتظاهرين بالقتل أو الخطف أو الترويع، أو الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة.
وقال السيستاني: " عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية على تنفيذ مطالب المتظاهرين".
وأضاف ": لا يجوز السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في معركة الإصلاح الداخلية التي يخوضها الشعب العراقي، التدخلات الخارجية تنذر بتحويل العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية، العراق لن يكون بعد الاحتجاجات كما كان قبلها".
شاهد بالصور: شهر دام في العراق والاحتجاجات متواصلة
كانت هذه تفاصيل خبر السيستاني: العراق لن تعود لما كانت عليه قبل الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.