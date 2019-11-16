شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وأمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات والبحرين بالإضافة إلى تكون سحب رعدية فى السعودية، وسقوط أمطار على مكه المكرمة والمدينة المنورة.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية وهبات شديدة السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذروتصل درجة الحرارة العظمى 28م و الصغرى 20م.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل،القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ,وعلى اجزاء من المنطقة الشرقيه كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، وتصل العظمى 26 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، وتتكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية مع فرصة سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل درجات الحرارة فى أبو ظبى إلى 29 17 ودبي 29 20.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 27 درجة مئوية.