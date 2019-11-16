شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف شخص يشاركون فى "مسيرة حارب مرض السكرى" بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت النسخة الـ 11 من "مسيرة حارب السكرى" مشاركة ما يزيد على 20 ألف شخص من سكان الدولة لزيادة الوعي بمرض السكري والالتزام بتبني أسلوب حياة نشط وصحي، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأقيم هذا الحدث بالتعاون مع تحدي دبي للياقة 30 × 30، وتضاعفت أعداد المشاركين فيه باعتباره شكّل الحفل الختامي لتحدي اللياقة الذي استمر على مدار ثلاثين يوماً، وأقيمت المسيرة التي امتدت لثلاثة كيلومترات فى حديقة زعبيل بدبي بدعم من شركاء الحدث الدائمين: مجلس دبى الرياضى، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية الإمارات للسكري، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي.

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ويعود ريع عمليات التسجيل للمشاركة فى المسير السنوي إلى مؤسسة الجليلة بهدف دعم إجراء أبحاث السكري وتقديم خدمات الرعاية والتوعية بهذا المرض، وقد نجح الحدث منذ عام 2014 بجمع أكثر من 3 ملايين درهم دعمت إجراء 15 دراسة بحثية.

وبهذه المناسبة، قالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك إن الحدث يكتسب هذا العام خصوصية أكبر مع إطلاق «جوائز حارب السكري» لتكريم المبادرات الصحية التي تنفذها المدارس فى دولة الإمارات، والتي تتيح لنا مواصلة جهودنا فى تعزيز الواقع الصحي عبر البلاد بمشاركة النشء الجديد.

وأجرت هيئة الصحة بدبي فحوصات مجانية لسكر الدم لجميع المشاركين فى المسيرة.. واستمتع المشاركون فى المسيرة أيضاً بمجموعة من أنشطة اللياقة المجتمعية.