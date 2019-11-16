شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو مدينة بئر السبع وإصابة 9 إسرائيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية على حسابها الرسمى على تويتر إن صافرات الإنذار أطلقت صباح اليوم السبت، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى يوم الخميس.

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وأضافت الوزارة إنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لهم، ​وأفادت القناة "13" العبرية بوقوع 9 إصابات جراء التدافع على الملاجئ بعد اطلاق الصواريخ.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.