شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب مكه المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض كما هطلت فى عدة محافظات على مستوى المملكة منها المدينة المنورة وتبوك وظهران.

وتشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.