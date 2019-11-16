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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
كما هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على محافظة جدة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة وشهدت محافظة ظهران الجنوب هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وتشهد منطقة الخليج حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ عدة أيام.
أمطار
هطول أمطار على المدينة
أمطار
جانب من مياه الأمطار بالمدينة المنورة
مياه الأمطار بالمدينة المنورة (2)
مياه الأمطار بالمدينة المنورة
مياه الأمطار
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