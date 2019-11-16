شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على محافظة جدة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على محافظة جدة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.، كما شهدت محافظة ظهران الجنوب هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتشهد منطقة الخليج حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ عدة أيام.