بالفيديو .. احتجاجات غاضبة بمشهد الإيرانية ضد روحاني

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت مدينة مشهد الإيرانية , إحتجاجات واسعة مرددين شعارات مناهضة للسلطات وخاصة الرئيس، حسن روحاني.

كما استنكر المتظاهرين من قرار الحكومة برفع أسعار البنزين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني. انشر الخبر :

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