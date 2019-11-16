شركة "فيفو" تعلن رسميًا عن هاتفها "Vivo S5"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة فيفو تعلن رسميا عن هاتفها Vivo S5

السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيفو اليوم، عن هاتفها الذكي الأنيق (فيفو إس 5) vivo S5 الذي يمتاز بتصميم جديد لنظام الكاميرات الخلفية، بالإضافة إلى أنه يقدم كاميرا أمامية داخل الشاشة، وليس ضمن نتوء.



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وينتمي هاتف (فيفو إس 5) الجديد إلى فئة الهواتف المتوسطة، خاصةً فيما يتعلق بالمعالج، إذ يحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 712) من كوالكوم، ولكن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويقدم الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم Funtouch 9.2 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تمتاز بأنه تضم تحتها حساس البصمة.

ويمتلك الهاتف أربع كاميرات خلفية ضمن نظام على شكل مُعين، الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي ضمن الشاشة فهي بدقة 32 ميجابكسل.