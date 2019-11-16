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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصان يقتحم حظيرة مشتعلة لإنقاذ عائلته
السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تحدَّى حصان النيران المشتعلة في غابات كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لإنقاذ عائلته أثناء عمليات إجلاء الحيوانات.
وأجبرت السلطات في كاليفورنيا عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم، وتعرَّضت مناطق كبيرة لانقطاع التيار الكهربائي، فيما تعاون رجال الإطفاء والعاملون بخدمات الغابات في إجلاء المواطنين والحيوانات التي تعيش في المزارع والإسطبلات.
وفي خضم الحريق المدمِّر وأثناء تغطية أعمال الإنقاذ، رصدت كاميرات شبكة "سي بي إس" الأمريكية اللحظة التي ظهر فيها أحد الخيول وهو يعود إلى حظيرة مشتعلة لإنقاذ عائلته، وبعد بضع دقائق، عاد الحصان مع فرس ومهر.
موسم الحرائق الراهن في كاليفورنيا لا يقارن بسلسلة من حرائق الغابات وقعت في عامي 2017 و2018، وتعد الأشد تدميراً وفتكاً في تاريخ الولاية، وتسببت الحرائق في هذين العامين في سقوط ما يقرب من 150 قتيلاً.
وأشارت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إلى سقوط 3 قتلى فقط بسبب حرائق الغابات حتى الآن هذا العام.
لكن على الرغم من أن موسم الحرائق لا يزال ممتدا حتى ديسمبر/كانون الأول فإن الخسائر الناتجة عنه وهي احتراق ربع مليون فدان تقل بكثير عن احتراق 1.2 مليون فدان في حرائق 2017 واحتراق 1.6 مليون فدان في 2018.
كما أسفرت حرائق العامين السابقين أيضا عن احتراق آلاف المنازل.
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