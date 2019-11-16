شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب منطقة الروضتين فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أنه تم اليوم تسجيل زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة الروضتين شمالى البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزى والذى قال " إن الزلزال وقع فى تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء اليوم بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض".



وأضاف العنزى أن الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 2ر1 و2ر2 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين والمقيمين فى منطقة العبدلى شعروا بهذا الزلزال.