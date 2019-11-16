عدن - ياسمين عبد الله التهامي - HTC تطلق هاتف Desire 19s بـ 200 دولار

السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة (إتش تي سي) HTC عن هاتفها الذكي (ديزاير 19 إس) Desire 19s الذي يأتي بعد أقل من شهر من إعلانها عن هاتفها (إتش تي سي إكسودس 1إس) HTC Exodus 1s الداعم لتقنية (سلسلة الكتل) Blockchain ويعد نسخة أرخص ثمنًا من هاتفها الأسبق (إكسودس 1) Exodus 1.

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وينتمي هاتف (ديزاير 19 إس) إلى فئة الهواتف المنخفضة، وهو متاح حاليًا على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة في تايوان، وهو يأتي خلفًا لهاتف العام الماضي (ديزاير 12 إس) Desire 12s.

HTC تطلق هاتف Desire 19s بسعر لا يتعدى 200 دولار، ويزن 170 جرامًا ويقدم شاشة ذات نتوء من نوع (آي بي إس) IPS بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.