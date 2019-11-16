عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساعة آبل الذكية تكتشف عدم انتظام ضربات القلب

السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفاد باحثون أمريكيون أن ساعة آبل الذكية يمكنها اكتشاف الرجفان الأذيني بدقة، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتؤثر على نحو 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها، والكثير منهم لا يعرفون أن لديهم رجفان أذيني.



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ونشرت جامعة ستانفورد للطب أبحاثها التي طال انتظارها حول دراسة Apple Heart، والتي تمثل واحدة من أكبر الجهود البحثية من نوعها التي تعتمد على الأجهزة الاستهلاكية القابلة للارتداء لفهم صحة الإنسان بشكل أفضل.

وتأتي النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية (NEJM)، مع عقد شركات التكنولوجيا على نحو متزايد شراكات مع صانعي الأدوية كوسيلة لجمع كميات كبيرة من البيانات الصحية في الوقت الحقيقي عن الأفراد.

واختبرت دراسة آبل، التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، مستشعر وخوارزمية معدل ضربات القلب لدى ساعة آبل الذكية مع أكثر من 400 ألف مشارك لديهم ساعة آبل واستخدموا التطبيق للتسجيل في التجربة التي استمرت ثمانية أشهر.